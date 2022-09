Governo, Romeo: “Salvini ministro dell’Interno? Ha dimostrato di saper mantenere le promesse. Attaccarlo significa indebolire la Lega” (Di mercoledì 28 settembre 2022) “Abbiamo fatto le dovute analisi sul voto: è stato un risultato deludente e dobbiamo pensare a una strategia nuova. Matteo Salvini al ministero dell’Interno? Ha dimostrato di poter mantenere le promesse fatte. Sulla scelta all’interno del Governo decideranno i leader, l’importante è che sia un punto di riferimento del Governo”. A dichiararlo è stato il capogruppo della Lega al Senato, Massimiliano Romeo. “Le parole di Castelli? Bisogna essere costruttivi, così si danneggia tutta la Lega”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 28 settembre 2022) “Abbiamo fatto le dovute analisi sul voto: è stato un risultato deludente e dobbiamo pensare a una strategia nuova. Matteoal ministero? Hadi poterlefatte. Sulla scelta all’interno deldecideranno i leader, l’importante è che sia un punto di riferimento del”. A dichiararlo è stato il capogruppo dellaal Senato, Massimiliano. “Le parole di Castelli? Bisogna essere costruttivi, così si danneggia tutta la”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

