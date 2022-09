Governo: Meloni-Salvini, primo faccia a faccia. E il leader leghista può tornare ministro dell’Interno. Le richieste di Tajani (Di mercoledì 28 settembre 2022) Non è scontato che Matteo Salvini rinunci a tornare al Viminale da ministro dell'Interno. Anzi, pare che proprio oggi, 29 settembre 2022, il leader leghista abbia incassato le rassicurazioni di Giorgia Meloni, premier in pectore. Salvini è sempre il numero uno della Lega e il partito, forte di un centinaio di parlamentari, fa valere le sue richieste L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 28 settembre 2022) Non è scontato che Matteorinunci aal Viminale dadell'Interno. Anzi, pare che proprio oggi, 29 settembre 2022, ilabbia incassato le rassicurazioni di Giorgia, premier in pectore.è sempre il numero uno della Lega e il partito, forte di un centinaio di parlamentari, fa valere le sueL'articolo proviene da Firenze Post.

