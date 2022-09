Governo, La Russa: “Così aboliremo il Reddito di cittadinanza” (Di mercoledì 28 settembre 2022) Neutralizzare la corsa dell’inflazione e delle bollette senza ricorrere a uno scostamento di bilancio, impostare la prossima legge di Bilancio in tempo per evitare l’esercizio provvisorio, dare seguito al programma su Reddito di cittadinanza, tasse e pensioni. E’ questo il primo compito cui è chiamata la presidente del Consiglio in pectore Giorgia Meloni, che dovrà da subito fare i conti con ciò che le finanze permettono effettivamente di fare. A partire dalla prossima Manovra, che probabilmente verrà scritta in collaborazione col Governo uscente. Stop Reddito di cittadinanza Nel mirino il Reddito di cittadinanza, che va abolito. Per il presidente del Consiglio in pectore va separato l’aiuto agli indigenti dalle politiche del lavoro. Per chi è in grado di lavorare, ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 28 settembre 2022) Neutralizzare la corsa dell’inflazione e delle bollette senza ricorrere a uno scostamento di bilancio, impostare la prossima legge di Bilancio in tempo per evitare l’esercizio provvisorio, dare seguito al programma sudi, tasse e pensioni. E’ questo il primo compito cui è chiamata la presidente del Consiglio in pectore Giorgia Meloni, che dovrà da subito fare i conti con ciò che le finanze permettono effettivamente di fare. A partire dalla prossima Manovra, che probabilmente verrà scritta in collaborazione coluscente. StopdiNel mirino ildi, che va abolito. Per il presidente del Consiglio in pectore va separato l’aiuto agli indigenti dalle politiche del lavoro. Per chi è in grado di lavorare, ...

