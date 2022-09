Governo, Draghi garante di Fdi in Europa? Palazzo Chigi smentisce: “Nessun patto con Meloni”. Il caso dei ministeri per la Lega (Di mercoledì 28 settembre 2022) Giorgia Meloni non parla. E dunque sui giornali si moltiplicano i retroscena su quello che sarà il primo Governo guidato da Fratelli d’Italia. Prima incognita: che posto deve essere occupato da Matteo Salvini? Quello di ministro dell’Interno, rivendicato dal capo della Lega in campagna elettorale? Secondo La Stampa no. Nel senso che per Salvini potrebbe proprio non esserci spazio nell’esecutivo. Il motivo? Secondo il quotidiano diretto da Massimo Giannini, in questi primi giorni dopo la vittoria delle politiche, i falchi filo atlantici di Fdi hanno cominciato a fare pressing su Meloni per escludere Salvini dall’esecutivo. A pesare sarebbero i rapporti pregressi del capo del Carroccio con la Russia e con il partito del presidente Vladimir Putin. Un’ipotesi abbastanza remota, visto che nonostante sia cominciata la resa ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 28 settembre 2022) Giorgianon parla. E dunque sui giornali si moltiplicano i retroscena su quello che sarà il primoguidato da Fratelli d’Italia. Prima incognita: che posto deve essere occupato da Matteo Salvini? Quello di ministro dell’Interno, rivendicato dal capo dellain campagna elettorale? Secondo La Stampa no. Nel senso che per Salvini potrebbe proprio non esserci spazio nell’esecutivo. Il motivo? Secondo il quotidiano diretto da Massimo Giannini, in questi primi giorni dopo la vittoria delle politiche, i falchi filo atlantici di Fdi hanno cominciato a fare pressing super escludere Salvini dall’esecutivo. A pesare sarebbero i rapporti pregressi del capo del Carroccio con la Russia e con il partito del presidente Vladimir Putin. Un’ipotesi abbastanza remota, visto che nonostante sia cominciata la resa ...

