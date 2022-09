Governo: Cdm, ok a 3 dl su attuazione riforma giustizia civile, penale e del processo (Di mercoledì 28 settembre 2022) Roma, 28 set. (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia Marta Cartabia, ha approvato, in esame definitivo, tre decreti legislativi di attuazione della riforma della giustizia civile e penale e dell'ufficio per il processo. I testi tengono conto dei pareri espressi dalle competenti Commissioni parlamentari. Sul decreto relativo all'efficienza del processo penale si è tenuto conto anche del parere espresso della Conferenza unificata ed è stato sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Si legge nella nota del Cdm. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 28 settembre 2022) Roma, 28 set. (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dellaMarta Cartabia, ha approvato, in esame definitivo, tre decreti legislativi didelladellae dell'ufficio per il. I testi tengono conto dei pareri espressi dalle competenti Commissioni parlamentari. Sul decreto relativo all'efficienza delsi è tenuto conto anche del parere espresso della Conferenza unificata ed è stato sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Si legge nella nota del Cdm.

