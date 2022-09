(Di mercoledì 28 settembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Faremo: non voteremo la fiducia, ma allo stesso tempo su ogni dossiersoluzionio diremo se sono giuste. In una democrazia la funzione dell’è importante quasi quanto quella del”. Così il leader di Azione, Carlo, ai microfoni di Radio Anch’io ha spiegato la posizione del suo partito in vista della formazione del nuovo. Il nostro “non è il voto dei privilegiati. Abbiamo debuttato con un risultato molto significativo con un partito costruito nel giro di un mese: Meloni alle prime elezioni ha preso il 2% e alle seconde il 4,5%. I partiti come il mio devono diventare forti non solo nelle città: è l’inizio di un percorso di crescita per un partito nato da poco tempo” ha aggiunto. ...

AlexBazzaro : Votare 5 Stelle significa votare PD al Governo. Votare Calenda e Renzi significa votare PD al Governo. - binottofranco : @AMorzenti La Zampa non s'è ancora accorta che al sud e centro l'alleanza centro sinistra-M5S gli avrebbe fatto vin… - fisco24_info : Calenda: 'Governo? Dura poco, c'è tempesta perfetta in arrivo': (Adnkronos) - 'Su riforme noi ci saremo, ma ci sono… - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Governo, Calenda “Saremo opposizione e proporremo alternative” - - IlModeratoreWeb : Governo, Calenda “Saremo opposizione e proporremo alternative” - -

Vale per tutti, anche per i suoi, che certo non la seguiranno tutti alma alcuni (forse ... In un messaggio inviato alla leader, Carloè andato oltre, offrendole la sua collaborazione e ...Elezioni,: non sosterrò mai unMeloni. Conte: preoccupato se vince Fdi Il leader di Azione: sta facendo campagna elettorale dicendo cose di totale irresponsabilità. E Salvini era ...Il governo dura poco "Sì, ne sono convinto. C'è una tempesta perfetta fatta di tassi interesse in crescita, inflazione, recessione e costi dell'energia strutturalmente alti". Lo ha detto Carlo Calend ...ROMA (ITALPRESS) – “Faremo opposizione: non voteremo la fiducia, ma allo stesso tempo su ogni dossier proporremo soluzioni alternative o ...