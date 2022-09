Governo, Berlusconi avvisa gli alleati: ho la golden share sul rischio populismo (Di mercoledì 28 settembre 2022) Silvio Berlusconi avverte gli alleati mentre si va verso un Governo a guida Giorgia Meloni. «La maggioranza di centrodestra avrà i migliori rapporti con tutti, ma i nostri riferimenti sono l'Ue e l'Alleanza Atlantica. Di questo naturalmente saremo garanti, se ce ne sarà bisogno, nel modo più assoluto, anche in quanto membri del Ppe», ha detto il presidente di Forza Italia in un'intervista al Corriere della Sera. Per il Cav il suo partito è e sarà «protagonista del futuro di questo Paese». «Abbiamo ottenuto un risultato vicino a quello della Lega, ma la corsa non era fra noi alleati», sottolinea il leader azzurro. Se abbiamo una golden share sul rischio populismo? «In teoria, certo l'abbiamo, ma sono sicuro che non la dovremo mai usare. Però se ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 28 settembre 2022) Silvioavverte glimentre si va verso una guida Giorgia Meloni. «La maggioranza di centrodestra avrà i migliori rapporti con tutti, ma i nostri riferimenti sono l'Ue e l'Alleanza Atlantica. Di questo naturalmente saremo garanti, se ce ne sarà bisogno, nel modo più assoluto, anche in quanto membri del Ppe», ha detto il presidente di Forza Italia in un'intervista al Corriere della Sera. Per il Cav il suo partito è e sarà «protagonista del futuro di questo Paese». «Abbiamo ottenuto un risultato vicino a quello della Lega, ma la corsa non era fra noi», sottolinea il leader azzurro. Se abbiamo unasul? «In teoria, certo l'abbiamo, ma sono sicuro che non la dovremo mai usare. Però se ...

