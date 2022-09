Golf, il PGA Tour vola in Mississippi, Sam Burns vuole difendere il titolo al Sanderson Farms Championship (Di mercoledì 28 settembre 2022) Superata la settimana di pausa per la Presidents Cup, vinta piuttosto agevolmente dagli Stati Uniti, il PGA Tour torna per il secondo torneo della stagione 2022/23. Il palcoscenico è quello del percorso del Country Club of Jackson, situato per l’appunto a Jackson, in Mississippi. La concomitanza del torneo con il prestigioso Alfred Dunhill Links Championship sul DP World Tour ha finito inevitabilmente per minare la qualità media del field di questo torneo, in cui comunque non mancheranno i giocatori di rilievo. Su tutti il più atteso sarà lo statunitense Sam Burns, numero 12 dell’ordine di merito mondiale e campione in carica. Il 26enne viene da una Presidents Cup a dir poco sottotono, in cui il suo contributo si è limitato a due incontri pareggiati e tre in cui è uscito sconfitto, ma la top10 del ... Leggi su oasport (Di mercoledì 28 settembre 2022) Superata la settimana di pausa per la Presidents Cup, vinta piuttosto agevolmente dagli Stati Uniti, il PGAtorna per il secondo torneo della stagione 2022/23. Il palcoscenico è quello del percorso del Country Club of Jackson, situato per l’appunto a Jackson, in. La concomitanza del torneo con il prestigioso Alfred Dunhill Linkssul DP Worldha finito inevitabilmente per minare la qualità media del field di questo torneo, in cui comunque non mancheranno i giocatori di rilievo. Su tutti il più atteso sarà lo statunitense Sam, numero 12 dell’ordine di merito mondiale e campione in carica. Il 26enne viene da una Presidents Cup a dir poco sottotono, in cui il suo contributo si è limitato a due incontri pareggiati e tre in cui è uscito sconfitto, ma la top10 del ...

