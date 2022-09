Gli Usa ai suoi | «Lasciate la Russia» Il mondo a “Defcon 3

(Di mercoledì 28 settembre 2022) «I cittadini americani non devono recarsi in, e chi già vi si trova in viaggio o è residente dovrebbe partire immediatamente, mentre rimangono disponibili limitate opzioni di voli commerciali». È questo il contenuto choc del cosiddetto security alert pubblicato oggi sul sito dell’ambasciata di Washington a Mosca. Un messaggio che a una prima lettura è assai poco rassicurante, e che ha comprensibilmente agitato i cittadini americani all’estero non meno che le cancellerie europee. Specie perché l’allerta arriva dopo le ripetute minacce russe di un possibile uso dell’arma nucleare da parte loro. Nonché dopo l’atto di sabotaggio del gasdotto Nord Stream nel Mar Baltico (le cui misteriose esplosioni sono ancora da attribuire a un colpevole preciso), e dopo che Mosca ha richiamato in servizio 300 mila riservisti per proseguire la guerra contro l’Ucraina. Uno degli ...

La portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha invitato il presidente americano Joe Biden a "chiarire se vi sianodietroincidenti avvenuti al Nord Stream". Alla base ...Stati Uniti hanno annunciato un nuovo pacchetto di armi e forniture del valore di 1,1 miliardi di dollari in favore dell'Ucraina per il rafforzamento a medio e lungo termine delle sue truppe.aiuti, fa sapere il Pentagono in una nota, includono sistemi missilistici e munizioni Himars, sistemi per contrastare droni, radar e veicoli corazzati. Il nuovo pacchetto porta così a 16,3 ...«I cittadini americani non devono recarsi in Russia, e chi già vi si trova in viaggio o è residente dovrebbe partire immediatamente, mentre rimangono disponibili limitate opzioni di voli commerciali».