“Gli italiani non la vogliono”. Pagnoncelli non accetta il plebiscito per Meloni (Di mercoledì 28 settembre 2022) Terminato il silenzio elettorale ritornano i sondaggi a seguito della vittoria del centrodestra. Nella puntata del 27 settembre di diMartedì, programma tv di La7 che vede Giovanni Floris alla conduzione, è ospite il sondaggista e amministratore delegato di Ipsos Italia Nando Pagnoncelli, che si focalizza sul possibile, probabile, futuro da premier per Giorgia Meloni: “Quasi un italiano su due, il 48%, dice che non sarebbe un bene per l'Italia vedere lei a Palazzo Chigi. Il 39% ritiene invece che lo sia, il 13% non indica. Con un'astensione molto alta il 43% dei voti del centrodestra si traduce in un 26% complessivo della popolazione, quindi c'è un 13% di persone che, anche se non l'ha votata, ritiene che Meloni possa essere giudicata positivamente. Attenzione a tutti i numeri, sono molto alterati dal grande tasso di astensionismo”. ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 28 settembre 2022) Terminato il silenzio elettorale ritornano i sondaggi a seguito della vittoria del centrodestra. Nella puntata del 27 settembre di diMartedì, programma tv di La7 che vede Giovanni Floris alla conduzione, è ospite il sondaggista e amministratore delegato di Ipsos Italia Nando, che si focalizza sul possibile, probabile, futuro da premier per Giorgia: “Quasi un italiano su due, il 48%, dice che non sarebbe un bene per l'Italia vedere lei a Palazzo Chigi. Il 39% ritiene invece che lo sia, il 13% non indica. Con un'astensione molto alta il 43% dei voti del centrodestra si traduce in un 26% complessivo della popolazione, quindi c'è un 13% di persone che, anche se non l'ha votata, ritiene chepossa essere giudicata positivamente. Attenzione a tutti i numeri, sono molto alterati dal grande tasso di astensionismo”. ...

matteosalvinimi : Per questo rosicante signore, tal Toscani Oliviero, gli italiani sono tutti “Cog***ni e ignoranti” perché alle elez… - Tommasocerno : “Non chiederti cosa può fare il tuo paese per te, chiediti cosa puoi fare tu per il tuo paese sosteneva Kennedy. Le… - mara_carfagna : Grazie a tutti gli elettori, specialmente quelli pugliesi e campani che hanno premiato la mia scelta e il mio impeg… - notinmyname94 : RT @rebelwithhead: Mario Giordano: FDI gli italiani non vi han votato per tenere draghi o portare avanti le sue idee, sennò votavano gli al… - SardegnaG : RT @Natalin33515492: @SardegnaG La #Meloni ha vinto perché i #Sardi come gli #Italiani si contraddistinguono per la loro memoria breve ??… -