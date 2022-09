Gli ex leghisti criticano Salvini, ma i big lo confermano. Resa dei conti rinviata (Di mercoledì 28 settembre 2022) Il momento dei tornanti della storia per la Lega, l'uno dentro l'altro. Così si scopre che l'infausto esito elettorale ne contiene uno altrettanto doloroso sul piano storico. La giostra dei numeri non consegna lo scranno a Umberto Bossi, che dopo 35 anni non sarà in Parlamento. E lui, attraverso il suo staff, fa trapelare la sua linea, «il popolo del Nord va ascoltato», dopo che dall'appuntamento di domenica è arrivato un messaggio «chiaro e inequivocabile». Altra tessera amara, che si unisce a quella, di inizio giornata, di Roberto Maroni, oramai fuori da tempo dalla politica attiva, ma che sul Foglio, nella sua rubrica, scrive che sarebbe necessario un nuovo leader per la Lega. «Io saprei chi eleggere come nuovo segretario. Ma, per adesso, non faccio nomi». Parla anche Roberto Castelli, già ministro della Giustizia nel secondo governo Berlusconi: «sono fortemente ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 28 settembre 2022) Il momento dei tornanti della storia per la Lega, l'uno dentro l'altro. Così si scopre che l'infausto esito elettorale neene uno altrettanto doloroso sul piano storico. La giostra dei numeri non consegna lo scranno a Umberto Bossi, che dopo 35 anni non sarà in Parlamento. E lui, attraverso il suo staff, fa trapelare la sua linea, «il popolo del Nord va ascoltato», dopo che dall'appuntamento di domenica è arrivato un messaggio «chiaro e inequivocabile». Altra tessera amara, che si unisce a quella, di inizio giornata, di Roberto Maroni, oramai fuori da tempo dalla politica attiva, ma che sul Foglio, nella sua rubrica, scrive che sarebbe necessario un nuovo leader per la Lega. «Io saprei chi eleggere come nuovo segretario. Ma, per adesso, non faccio nomi». Parla anche Roberto Castelli, già ministro della Giustizia nel secondo governo Berlusconi: «sono fortemente ...

