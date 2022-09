Giulia Torelli | chi è l’influencer Rock and Fiocc | età | carriera | fidanzato | foto e Instagram

(Di mercoledì 28 settembre 2022)Tonelli è una nota influencer conosciuta comeand. È nota in quanto interviene su argomenti di vario genere. Non perde occasione per dire la sua… Chi èÈ nata a Parma il 13 novembre del 1987, sotto il segno dello Scorpione. Ha perso la mamma quando era ancora molto piccola ed è cresciuta insieme al papà e al fratello. Laureata in Economia, durante il suo corso di studi ha preso parte al viaggio studio per studenti universitari, l’Erasmus, ma al suo ritorno ha scelto di andare a vivere a Milano dove vive tuttora.Ha fatto i lavori più disparati. È stata commessa in una panetteria e in negozi di abbigliamento oltre ad aver svolto anche l’attività di social media manager per diverse aziende, ma ...

stanzaselvaggia : La sinistra milanese (Giulia Torelli, amata da moda e riviste patinate, professione “riordino armadi”) - Giorgiolaporta : Vedo #Influencer, cantanti, personaggi del #GFvip, Giulia Torelli rosicare vagamente per la vittoria della #Meloni.… - AngeloCiocca : La sinistra democratica, eccola qua. 'I vecchi non devono votare, sono tutti rincoglio**ti'. ??????? - Fuckeveryonexox : RT @persatranuvole: Vi ricordo che Giulia Torelli disse ad una ragazza neolaureata che doveva farsi andare bene il lavoro a 400€ al mese pe… - Nyankhra : RT @persatranuvole: Vi ricordo che Giulia Torelli disse ad una ragazza neolaureata che doveva farsi andare bene il lavoro a 400€ al mese pe… -

Ascolta questo articolo Stanno alzando un polverole le dichiarazioni di. La ragazza, probabilmente sconosciuta ai più, è nota sui social network e in particolar modo su Instagram per essere seguita da circa 210 mila persone e tra l'altro, esattamente la ..."Ho una cosa da dire, la devo dire: perché i vecchi hanno diritto di voto Perché" : con queste parole cariche di odio l'influencerha attaccato gli anziani , rei di aver favorito la vittoria di FdI e di Giorgia Meloni . Un'analisi brutale, contro i valori della democrazia e del buonsenso. Ma non solo: si tratta ...Giulia Tonelli è una nota influencer conosciuta come Rock and Fiocc. È nota in quanto interviene su argomenti di vario genere. Non perde occasione per dire la sua… Chi è Giulia Torelli È nata a Parma ...La 35enne influencer Giulia Torelli nelle ultime ore sta facendo discutere per aver mostrato il suo sdegno, sui social, per come siano andate le elezioni politiche.