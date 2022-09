Giro d’Italia 2023, Giulio Ciccone: “Emozioni fortissime, momento storico per noi corridori abruzzesi” (Di mercoledì 28 settembre 2022) Annunciata oggi la Grande Partenza del Giro d’Italia 2023: la Corsa Rosa scatterà dall’Abruzzo. Uno dei protagonisti degli ultimi anni, proveniente dalla regione abruzzese, è Giulio Ciccone, vincitore di tre tappe e della Maglia Azzurra nel 2019. Parole ricche di entusiasmo quelle del corridore della Trek-Segafredo: “La Grande Partenza del Giro d’Italia è già, di per sé, un evento elettrizzante. Se poi avviene nella mia regione, a pochi passi da casa, nel territorio dove sono cresciuto, le Emozioni e le motivazioni sono fin da subito fortissime. Ad essere onesto, ancora fatico a mettere a fuoco quanto bello sarà quel momento. Parlando delle tappe, la cronometro di apertura sulla Costa dei Trabocchi offrirà uno scenario ... Leggi su oasport (Di mercoledì 28 settembre 2022) Annunciata oggi la Grande Partenza del: la Corsa Rosa scatterà dall’Abruzzo. Uno dei protagonisti degli ultimi anni, proveniente dalla regione abruzzese, è, vincitore di tre tappe e della Maglia Azzurra nel 2019. Parole ricche di entusiasmo quelle del corridore della Trek-Segafredo: “La Grande Partenza delè già, di per sé, un evento elettrizzante. Se poi avviene nella mia regione, a pochi passi da casa, nel territorio dove sono cresciuto, lee le motivazioni sono fin da subito. Ad essere onesto, ancora fatico a mettere a fuoco quanto bello sarà quel. Parlando delle tappe, la cronometro di apertura sulla Costa dei Trabocchi offrirà uno scenario ...

