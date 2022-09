Giovanna Civitillo cosa ha trovato in bagno | la sorpresa inaspettata del marito Amadeus

(Di mercoledì 28 settembre 2022)si amano come fosse ancora il primo giorno. Anche il lavoro, anziché separarli, sembra in ogni occasione unirli sempre di più, come accaduto anche ai Festival di Sanremo. I due sono molto affiatati e si sentono ancora due giovani innamorati, nonostante con il tempo abbiano messo su una bellissima famiglia. Ecco l’ultima … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Nel cast di È sempre mezzogiorno, come annunciato nelle scorse ore, è arrivata anche. La moglie di Amadeus avrà uno spazio tutto suo, la rubrica 'Gira e va', dedicata alle sagre ...è entrata nel cast di È sempre mezzogiorno, il programma condotto da Antonella Clerici. Una nuova avventura per la ballerina e showgirl che l'ha raccontata con gioia tramite il ...Fonte: ANSA Giovanna Civitillo, nuova rubrica a È sempre mezzogiorno Giovanna Civitillo è entrata nel cast di È sempre mezzogiorno, il programma condotto da Antonella Clerici. Una nuova avventura per ...Giovanna Civitillo e Antonella Clerici: che ci fanno insieme La risposta arriva dalla moglie di Amadeus che, sui social, ha condiviso con i follower la gioia per il suo nuovo progetto professionale.