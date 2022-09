Giornata mondiale del cuore, Palazzo Montecitorio illuminato di rosso (Di mercoledì 28 settembre 2022) ROMA – La Camera dei Deputati aderisce alla “Giornata mondiale del cuore world heart day 2022”, prevista per giovedì 29 settembre 2022. Pertanto, la facciata di Montecitorio viene illuminata dal colore rosso, simbolo dell’iniziativa, dalle ore 20:30 del 29 settembre alle ore 1:00 del 30. La Giornata mondiale del cuore è creata dalla World heart federation e informa le persone su rischi derivanti dalle patologie cardiovascolari, una delle principali cause di morte al mondo. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di mercoledì 28 settembre 2022) ROMA – La Camera dei Deputati aderisce alla “delworld heart day 2022”, prevista per giovedì 29 settembre 2022. Pertanto, la facciata diviene illuminata dal colore, simbolo dell’iniziativa, dalle ore 20:30 del 29 settembre alle ore 1:00 del 30. Ladelè creata dalla World heart federation e informa le persone su rischi derivanti dalle patologie cardiovascolari, una delle principali cause di morte al mondo. L'articolo L'Opinionista.

