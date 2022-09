Giornalisti che scassano sull'antifascismo: prima troppo poco, poi troppo (Di mercoledì 28 settembre 2022) Hanno ammazzato Craxi, hanno ammazzato Berlusconi, hanno ammazzato Renzi, hanno ammazzato Falcone tramite Orlando e Augias e Santoro ma anche, per chi se la ricorda, col contributo notevole di Elena Ornella Paciotti, Pci, Pds e dottoressa esimia in diritto di partito. Si sono recati e inginocchiati tutti insieme davanti a un beltomo come Antonio Di Pietro. E verso quell’altro beltomo, però così educato, a nome Gherardo Colombo. Figura preziosa di magistrato boia e di intellettuale che sa distinguere. Sono andati sotto il balcone di Ingroia per applaudirlo. Sotto il balcone del dottor Scarpinato, ora onorabile, senza che venissero loro conati di vomito. Sotto quello del dottor Di Matteo senza ulteriori conati. Regalarono al piccolo infame Ciancimino la parte di Peter Pan del pentitismo. Hanno allestito scenografie fantasmagoriche per un bugiardo come Oscar Luigi Scalfaro, maniaco di ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 28 settembre 2022) Hanno ammazzato Craxi, hanno ammazzato Berlusconi, hanno ammazzato Renzi, hanno ammazzato Falcone tramite Orlando e Augias e Santoro ma anche, per chi se la ricorda, col contributo notevole di Elena Ornella Paciotti, Pci, Pds e dottoressa esimia in diritto di partito. Si sono recati e inginocchiati tutti insieme davanti a un beltomo come Antonio Di Pietro. E verso quell’altro beltomo, però così educato, a nome Gherardo Colombo. Figura preziosa di magistrato boia e di intellettuale che sa distinguere. Sono andati sotto il balcone di Ingroia per applaudirlo. Sotto il balcone del dottor Scarpinato, ora onorabile, senza che venissero loro conati di vomito. Sotto quello del dottor Di Matteo senza ulteriori conati. Regalarono al piccolo infame Ciancimino la parte di Peter Pan del pentitismo. Hanno allestito scenografie fantasmagoriche per un bugiardo come Oscar Luigi Scalfaro, maniaco di ...

ricpuglisi : La goduria assoluta consiste nell'ascoltare giornalisti/tifosi che si sono fatti guidare dalla loro ideologia nelle… - GiovaQuez : Orsini: 'Io che sono uno studioso sono in grande difficoltà perché sono stati oscurati siti russi, i giornalisti ru… - GiovaQuez : Per raggiungere l'obiettivo 'autoritario' è necessario che i governi europei 'privano i giornalisti russi della lib… - Roberto72009892 : @Cridippi Sicurissimamente il Fatto Quotidiano, Travaglio e i suoi giornalisti sono super partes. A parte che soste… - orloch314 : RT @ElianoReale: Il PD riesce a prendere il 19% con il 95% di stampa e tv a favore che martellano h24 come organi di propaganda Immaginate… -