Giorgia Meloni | voci sulla manovra | cosa cambia per le nostre tasche

Il Riformista

esce dalla fase più tesa della trattativa sull'esecutivo che verrà con un alleato rinforzato, Matteo Salvini (verso le Infrastrutture), e uno ridimensionato, Silvio Berlusconi. La ...Per alcuni degli esponenti della prima linea azzurra infatti, ora è ancora più necessario inviare segnali a. Divisioni però smentite dai leghisti. Dal canto suo, consapevole di aver ... Giorgia Meloni non segue la lezione di Aldo Moro: niente presidenze all’opposizione “ Penso che Giorgetti sarebbe un ottimo ministro dell’Economia “. Lo ha detto Giorgia Meloni parlando questa sera a Montecitorio. “Sono sicura che tutti si rendano conto che a questa Nazione serva un ...Giorgia Meloni fino all’ultimo ha sperato che Forza Italia non compisse lo strappo. «Votano scheda bianca al Senato Non credo», ha detto negli istanti in cui a palazzo Madama ...