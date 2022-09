Giorgia Meloni, la stampa spagnola: “Nel 1996 suo padre fu condannato a 9 anni per traffico di droga dal Marocco alle Baleari” (Di mercoledì 28 settembre 2022) Il padre di Giorgia Meloni è stato condannato a 9 anni per traffico di droga in Spagna. Lo sostiene la stampa iberica che, a pochi giorni dalla vittoria delle elezioni politiche da parte di Fratelli d’Italia, pubblica un articolo dettagliato in cui ripercorre la vicenda, ormai lontana del tempo: l’arresto del padre della Meloni, infatti, risale al 1995. Va detto che Francesco Meloni ha abbandonato la moglie Anna Paratore e le figlie Arianna e Giorgia quando l’attuale leader di Fdi aveva ancora un anno. Negli anni ’80 era trasferito alle Isole Canarie, dove aveva aperto alcune attività: secondo il quotidiano Diario de Mallorca gestiva il ristorante ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 28 settembre 2022) Ildiè statoa 9perdiin Spagna. Lo sostiene laiberica che, a pochi giorni dalla vittoria delle elezioni politiche da parte di Fratelli d’Italia, pubblica un articolo dettagliato in cui ripercorre la vicenda, ormai lontana del tempo: l’arresto deldella, infatti, risale al 1995. Va detto che Francescoha abbandonato la moglie Anna Paratore e le figlie Arianna equando l’attuale leader di Fdi aveva ancora un anno. Negli’80 era trasferitoIsole Canarie, dove aveva aperto alcune attività: secondo il quotidiano Diario de Mallorca gestiva il ristorante ...

