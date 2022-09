Giorgia Meloni, il primo decreto sul caro-bollette e sulle cartelle esattoriali? (Di mercoledì 28 settembre 2022) Tra gli interventi prioritari c’è il disaccoppiamento del prezzo di luce e gas volto ad abbassare l’impennata delle bollette elettriche e una maxi-sanatoria delle cartelle esattoriali. Giorgia Meloni avrebbe già cominciato a «disegnare la squadra di governo» e a «decidere le priorità, i primi provvedimenti da prendere» una volta che si sarà insediato il nuovo governo, scrive Il Messaggero. Giorgia Meloni, prima mossa sul caro-bollette Secondo i tempi concordati con la Commissione Europea prima della caduta del governo Draghi, Roma è tenuta a presentare entro domani la Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza (Nadef) e entro il 15 ottobre il Documento programmatico di bilancio (Dpb) nel quale il governo definisce a ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 28 settembre 2022) Tra gli interventi prioritari c’è il disaccoppiamento del prezzo di luce e gas volto ad abbassare l’impennata delleelettriche e una maxi-sanatoria delleavrebbe già cominciato a «disegnare la squadra di governo» e a «decidere le priorità, i primi provvedimenti da prendere» una volta che si sarà insediato il nuovo governo, scrive Il Messaggero., prima mossa sulSecondo i tempi concordati con la Commissione Europea prima della caduta del governo Draghi, Roma è tenuta a presentare entro domani la Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza (Nadef) e entro il 15 ottobre il Documento programmatico di bilancio (Dpb) nel quale il governo definisce a ...

RaRobyscorpione : RT @LaPrimaManina: Regione Liguria, Fratelli d’Italia non vota l’impegno a garantire l’aborto. Non volevate sapere che cosa ha in mente G… - Gina76280162 : RT @di_reddito: Solo oggi scopro che Lollobrigida è il cognato di Giorgia Meloni. Ha per caso una casa a Montecarlo pure lui? Chiedo per un… - ImolaOggi : Zelensky si congratula con Giorgia Meloni. Lei risponde: 'Puoi contare sul nostro leale sostegno' - LUIGIVACCARO5 : RT @sostengoi40: Giorgia Meloni chiede collaborazione a Draghi. Il cambiamento è cominciato!!! - EraldoFR : La leader nazionalista Giorgia Meloni, destinata a diventare il prossimo primo ministro italiano, ha promesso il su… -