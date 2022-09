Giorgia Meloni dopo la vittoria torna in palestra: si allena con il personal trainer di Totti (Di mercoledì 28 settembre 2022) dopo la vittoria elettorale Giorgia Meloni torna in palestra. Niente discorsi pubblici né bagni di folla, la leader di Fratelli D’Italia ha deciso di cominciare la settimana all’insegna dello sport. Costante nella sua vita, chi la conosce bene non sembra, infatti, meravigliarsi più di tanto del fatto che la donna il giorno dopo le elezioni si sia recata in palestra. Leggi anche: Totoministri, ecco i nomi che formeranno il nuovo Governo di Giorgia Meloni dopo la vittoria elettorale Giorgia Meloni torna in palestra Come anticipato, la leader di Fratelli D’Italia il giorno dopo aver vinto le elezioni si ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 28 settembre 2022)laelettoralein. Niente discorsi pubblici né bagni di folla, la leader di Fratelli D’Italia ha deciso di cominciare la settimana all’insegna dello sport. Costante nella sua vita, chi la conosce bene non sembra, infatti, meravigliarsi più di tanto del fatto che la donna il giornole elezioni si sia recata in. Leggi anche: Totoministri, ecco i nomi che formeranno il nuovo Governo dilaelettoraleinCome anticipato, la leader di Fratelli D’Italia il giornoaver vinto le elezioni si ...

sersky8 : RT @fmassimo: Cara #Giorgia #Meloni come Ministro Generale dell'Ordine dei Frati Minori mi trovo a smentire una tua frase attribuita a San… - BabbaiFabry : RT @erretti42: Cazzullo: “ Alla maggioranza degli italiani non importa nulla del fascismo” È un altro modo per manipolare l’opinione pubbl… - dottorsanto : RT @itsmeback_: Giorgia Meloni giura fedeltà all’Ucraina... - GregorioSamueli : @latwittipe Agevolo la scheda: quanti sono andati a cercare 'LAVINIA MENNUNI' secondo te e quanti 'GIORGIA MELONI'… - Delorean861 : RT @ParcodiGiacomo: Sui social diventano virali gli sfoghi dei giovani che piangono per la vittoria di Giorgia Meloni. Gli slogan sono dist… -