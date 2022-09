Giorgia Meloni diffida le redazione dalla pubblicazione di foto e dettagli su sua figlia (Di mercoledì 28 settembre 2022) Social. . Da quando ha vinto le elezioni politiche la leader di Fratelli d’Italia sta subendo un vero e proprio assedio da parte dei mass media di tutto il mondo. Oltre a cercare di capire i suoi piani in campo politico per il futuro, in molti stanno cercando di scavare a fondo anche nella sua vita privata. A questo punto, Giorgia Meloni si è vista costretta a diffidare i giornalisti per proteggere sua figlia. Vediamo la nota ufficiale inviata dall’avvocato Annamaria Bernardini De Pace.



