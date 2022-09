(Di mercoledì 28 settembre 2022)ha confidato diripreso la sorelladi nascosto mentre cercava di capire per quale motivo non le volesse parlare più. La confidenza è avvenuta nella Casa del Grande Fratello Vip durante un momento di confidenze con Wilma Goich.ha ripresodi nascosto: laal GF Vip La... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

giuseppe_alto : Nonostante le diffide e l'intervento social di Elettra Lamborghini, il rapporto con la sorella, Ginevra, continua a… - fossi_la : @GrandeFratello elettra lamborghini ginevra lucrezia le salassie eleonora lambert le adotta @patriziadasburgogrope… - blogtivvu : Ginevra Lamborghini ammette di aver girato un video all’insaputa di Elettra: la confessione al GF Vip - B3NEDIXT : anche Ginevra Lamborghini figlia del giardiniere della corte etiope - fossi_la : @GrandeFratello rick ostermann pamyyyyyyyyyyyyy e la sua bambina cloafa e chiara no al governo non ci vanno eleonor… -

Elettraha finalmente rotto il silenzio riguardo sua sorella, concorrente del Grande Fratello Vip che sin dalla prima puntata l'ha tirata in ballo. Ha fatto molto discutere la situazione ...Adriana Volpe contraria alla diffida di Elettra alla sorellaAdriana Volpe, ex opinionista del GF Vip , svela cosa pensa della diffida che Elettra ha rivolto alla sorella. In una lunga intervista sul settimanale Chi , la ...Ginevra Lamborghini ammette di aver girato un video all'insaputa di sua sorella Elettra: la confessione al Grande Fratello Vip 7.La bella e giovane Ginevra Lamborghini sbotta come un vero e proprio fiume in piena contro la giovane Sofia Giaele De Dona ...