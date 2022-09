Giallo a Napoli | professore trovato morto nel cortile della scuola

fanpage : ?? Ultim'ora Insegnante di sostegno trovato morto nel cortile della scuola. Marcello Toscano era scomparso nel pome… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: ?? Ultim'ora Insegnante di sostegno trovato morto nel cortile della scuola. Marcello Toscano era scomparso nel pomeriggio di i… - Stefaniaugo77 : RT @fanpage: ?? Ultim'ora Insegnante di sostegno trovato morto nel cortile della scuola. Marcello Toscano era scomparso nel pomeriggio di i… - RaiNews : Omicidio di un professore a Melito (Napoli), il corpo ritrovato dal figlio nel cortile della scuola. Un amico: 'pot… - boborobo88 : Professore trovato morto nel cortile di una scuola: è giallo -

in Campania. Martedì sera verso le 22:30 a Melito di, all'interno del perimetro della scuola media Marino Guarano, i Carabinieri hanno rinvenuto il corpo senza vita di Marcello Toscano, ...... quello di credere , tanto per far un esempio, che le planetarie ' maree in' sono solo ... battuto ( 1 - 2) dalper la ( terza) volta in casa; e neppure la Beneamata , ...Giallo in Campania. Martedì sera verso le 22:30 a Melito di Napoli, all'interno del perimetro della scuola media Marino Guarano, i Carabinieri hanno rinvenuto il corpo senza vita di Marcello Toscano, ...Un insegnante di sostegno di 64 anni è stato trovato morto, con ferite da arma da taglio, nel cortile della scuola in cui lavorava a Melito, alle ...