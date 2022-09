Giaele rivela quello che Ginevra avrebbe fatto a Elettra: “Video registrato, minacciato di venderlo” (Di mercoledì 28 settembre 2022) Giaele ha parlato. Cosa sia successo fra Ginevra ed Elettra nessuno lo sa (a parte le dirette interessate) ma nella Casa molti vipponi hanno detto la loro. Giovanni Ciacci ha sostenuto con certezza che il problema sia da attribuire al management scelto da Ginevra per curarle la sua carriera da cantante. Management che in passato – pare – abbia lavorato anche con Elettra prima di essere licenziata. “Perché se tu hai una sorella famosissima, poi vai a prendere il management che ha litigato con tua sorella che è stata licenziata? Ho paura che poi ci sarà stata qualche incomprensione perché sai bene cosa fanno le case discografiche, da lì è nato tutto”. Giaele, invece, crede che il lavoro centri poco o nulla: a far tremare le sorelle Lamborghini sarebbe stato un Video ... Leggi su biccy (Di mercoledì 28 settembre 2022)ha parlato. Cosa sia successo fraednessuno lo sa (a parte le dirette interessate) ma nella Casa molti vipponi hanno detto la loro. Giovanni Ciacci ha sostenuto con certezza che il problema sia da attribuire al management scelto daper curarle la sua carriera da cantante. Management che in passato – pare – abbia lavorato anche conprima di essere licenziata. “Perché se tu hai una sorella famosissima, poi vai a prendere il management che ha litigato con tua sorella che è stata licenziata? Ho paura che poi ci sarà stata qualche incomprensione perché sai bene cosa fanno le case discografiche, da lì è nato tutto”., invece, crede che il lavoro centri poco o nulla: a far tremare le sorelle Lamborghini sarebbe stato un...

