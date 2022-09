GfVip, protagonista perde i sensi in diretta: le disperate richieste d’aiuto | Ecco le sue condizioni (Di mercoledì 28 settembre 2022) Un concorrente perde i sensi improvvisamente. Nella casa si genera subito il panico e le richieste di aiuto arrivano immediatamente. Ecco cosa è successo e di chi si tratta Nella casa del Grande Fratello Vip 7 si sono vissuti degli attimi di panico. Una delle protagoniste del reality improvvisamente è stata colpita da un malore. Uno svenimento improvviso, la fortuna che la concorrente è stata ritrovata a terra accanto ai bagni da altre concorrenti. È stato immediatamente lanciato l’allarme e chiamata in causa la redazione per risolvere questa problematica. Cosa è accaduto Era un solito pomeriggio tranquillo nella casa del Grande Fratello vip, quando all’improvviso una gieffina si è resa protagonista di uno spiacevole evento. Colpita da un malore, la donna è stata trovata a terra nei ... Leggi su ildemocratico (Di mercoledì 28 settembre 2022) Un concorrenteimprovvisamente. Nella casa si genera subito il panico e ledi aiuto arrivano immediatamente.cosa è successo e di chi si tratta Nella casa del Grande Fratello Vip 7 si sono vissuti degli attimi di panico. Una delle protagoniste del reality improvvisamente è stata colpita da un malore. Uno svenimento improvviso, la fortuna che la concorrente è stata ritrovata a terra accanto ai bagni da altre concorrenti. È stato immediatamente lanciato l’allarme e chiamata in causa la redazione per risolvere questa problematica. Cosa è accaduto Era un solito pomeriggio tranquillo nella casa del Grande Fratello vip, quando all’improvviso una gieffina si è resadi uno spiacevole evento. Colpita da un malore, la donna è stata trovata a terra nei ...

