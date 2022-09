GF Vip | Ha superato ogni limite, insulto choc: “Vuole essere querelata!” (Di mercoledì 28 settembre 2022) Le telecamere del GF Vip hanno immortalato la bordata incendiaria: querela in arrivo durante la prossima puntata del format? GF Vip (fonte youtube)Il reality di Canale 5 offre una quantità di spunti inimmaginabili: il cast del “GF Vip 7” si sta dimostrando all’altezza delle aspettative, e nuove dinamiche sorgono ogni giorno tra i concorrenti in gara. In particolare, è l’icona trans Elenoire Ferruzzi a nutrire gli affamati di gossip e siparietti a favor di telecamere e, anche nelle ultime ore, la showgirl non si è smentita. L’artista ha infatti demolito il percorso artistico di un famoso cantante pop italiano: di chi si tratta? GF Vip: Elenoire Ferruzzi denigra le canzoni di Tommaso Paradiso Elenoire Ferruzzi (fonte twitter)Protagonista indiscussa dell’ultima edizione del format, Elenoire Ferruzzi spicca per lingua mordace e attitudine teatrale, e ha ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 28 settembre 2022) Le telecamere del GF Vip hanno immortalato la bordata incendiaria: querela in arrivo durante la prossima puntata del format? GF Vip (fonte youtube)Il reality di Canale 5 offre una quantità di spunti inimmaginabili: il cast del “GF Vip 7” si sta dimostrando all’altezza delle aspettative, e nuove dinamiche sorgonogiorno tra i concorrenti in gara. In particolare, è l’icona trans Elenoire Ferruzzi a nutrire gli affamati di gossip e siparietti a favor di telecamere e, anche nelle ultime ore, la showgirl non si è smentita. L’artista ha infatti demolito il percorso artistico di un famoso cantante pop italiano: di chi si tratta? GF Vip: Elenoire Ferruzzi denigra le canzoni di Tommaso Paradiso Elenoire Ferruzzi (fonte twitter)Protagonista indiscussa dell’ultima edizione del format, Elenoire Ferruzzi spicca per lingua mordace e attitudine teatrale, e ha ...

maura_lamistosa : Comunque io il Grande Fratello VIP 2 di Malgioglio/Cecilia/Giulia/Jeremías/Aida/Carmen/Onestini/Raffaello e compagn… - instaNewsIT : Superato ogni limite #GFvip - AngeMontalbetti : @GiustiziaMaria @blogtivvu No non mi ispiravano già dal cast e non ho ancora superato il GF di Sole quindi ho decis… - claudio_ripoli : Perché paragonarlo ad Allegri che per quanto superato nei metodi almeno fa l allenatore? Adani che cazzo fa oltre c… - duca1072 : RT @AngeMontalbetti: Più leggo nella home commenti su questo GF o vedo in giro video che vengono condivisi, più capisco ancora di più che n… -