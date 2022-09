GF Vip | Giaele | Il motivo della lite tra Ginevra ed Elettra? Un video

CorinnaLattanz3 : RT @gfvipnews_: Secondo il mio sondaggio, svolto ieri sul mio profilo Instagram, la vip più votata, quindi la preferita del pubblico è Niki… - gfvipnews_ : Secondo il mio sondaggio, svolto ieri sul mio profilo Instagram, la vip più votata, quindi la preferita del pubblic… - infoitcultura : GF Vip 7: Flavio Briatore attacca Sofia Giaele De Donà - peperoncin0_ : ?????????????????? ?????????????? votate “GIAELE” tramite ?? App Mediaset Play ?? SMS 477.000.2 ?? Sito Web Grande Fratello Vip ?? Sm… - tuttopuntotv : GF Vip 7: Flavio Briatore attacca Sofia Giaele De Donà #gfvip #gfvip7 -

Grande Fratello, Elenoire Ferruzzi furia contro gli autori: "Ci vogliono far litigare, è allucinante!" A Ginevra Lamborghini sono state mostrate delle clip di Elenoire eDe Donà facevano ......ecco cheDe Donà continua a parlare della relazione con suo marito, l'ingegnere Brad Beck. Per sei mesi entrambi fanno quello che vogliono con partner diversi. Solo che ieri sera al GFci ...Nella casa del Gf Vip c'è stato uno scontro tra due concorrenti. Qualcuno ha insinuato che sia stato fatto un complotto ai danni di uno.Chi è Sofia Giaele De Donà al GF Vip 7, ex concorrente di Ti spedisco in convento e imprenditrice Sofia Giaele De Donà è una… Leggi ...