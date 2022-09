Gf Vip, Elettra Lamborghini parla della sorella Ginevra: «Il bene non si dimostra così» (Di mercoledì 28 settembre 2022) Elettra Lamborghini rompe il silenzio. L’ingresso della sorella Ginevra nella casa del Grande Fratello Vip ha acceso i riflettori sul loro travagliato rapporto, ma la cantante si è sempre rifiutata di commentare la vicenda. Fino ad oggi. Dopo aver diffidato la sorella, invitandola a non parlare di lei nel reality di Canale 5, Elettra ha pubblicato una storia Instagram in cui racconta la sua versione dei fatti. «Chi mi conosce sa che nonostante io sia una persona molto estroversa e stravagante, sono anche molto riservata, nella mia sfera relazione, famiglia ed amicizie – ha scritto l’ereditiera -. Tendo a proteggere le cose che amo di più dai social, sotto gli occhi di gente che non sa nulla ed anzi rosica». La cantante di “Caramello” ha aggiunto: «Ci ... Leggi su newscronaca.myblog (Di mercoledì 28 settembre 2022)rompe il silenzio. L’ingressonella casa del Grande Fratello Vip ha acceso i riflettori sul loro travagliato rapporto, ma la cantante si è sempre rifiutata di commentare la vicenda. Fino ad oggi. Dopo aver diffidato la, invitandola a nonre di lei nel reality di Canale 5,ha pubblicato una storia Instagram in cui racconta la sua versione dei fatti. «Chi mi conosce sa che nonostante io sia una persona molto estroversa e stravagante, sono anche molto riservata, nella mia sfera relazione, famiglia ed amicizie – ha scritto l’ereditiera -. Tendo a proteggere le cose che amo di più dai social, sotto gli occhi di gente che non sa nulla ed anzi rosica». La cantante di “Caramello” ha aggiunto: «Ci ...

