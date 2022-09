Gf Vip 7, momento di cedimento per Elenoire Ferruzzi che crolla tra le braccia di Luca Salatino: “Non si chiude un capitolo a comando!” (Di mercoledì 28 settembre 2022) Dopo la puntata del Gf Vip 7 andata in onda giovedì sera, Elenoire Ferruzzi sì è sfogata con Sara Manfuso e Antonella Fiordelisi per il trattamento ricevuto nel corso della diretta. L’influencer ha avuto un confronto prima con Alfonso Signorini e poi con Soraia Ceruti, la fidanzata di Luca Salatino. La Vippona si è sentita delusa e ferita in quanto, a suo avviso, non è stata creduta: E’ una cosa ben più profonda, non sono stata creduta e comunque per l’ennesima volta smentita e dire che ho travisato ma come ci si può permettere di dire una cosa del genere? Perché lo devi dire? capitolo chiuso? Non è che una persona chiude un capitolo a comando! Poco dopo in camera da letto dove si trovava Elenoire Ferruzzi insieme ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 28 settembre 2022) Dopo la puntata del Gf Vip 7 andata in onda giovedì sera,sì è sfogata con Sara Manfuso e Antonella Fiordelisi per il trattamento ricevuto nel corso della diretta. L’influencer ha avuto un confronto prima con Alfonso Signorini e poi con Soraia Ceruti, la fidanzata di. La Vippona si è sentita delusa e ferita in quanto, a suo avviso, non è stata creduta: E’ una cosa ben più profonda, non sono stata creduta e comunque per l’ennesima volta smentita e dire che ho travisato ma come ci si può permettere di dire una cosa del genere? Perché lo devi dire?chiuso? Non è che una personaunPoco dopo in camera da letto dove si trovavainsieme ...

