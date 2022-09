GF Vip 7 | le pillole velenose de La Velenosa – EPISODIO 3 | “Parola d’ordine | trash!”

Leggi su nonsolo.tv

(Di mercoledì 28 settembre 2022) Ci rendiamo conto che è passata una settimana e in quella casa è già successo di tutto? L’anno scorso togliendo il triangolo artistico per vedere un pollaio come quello di lunedì abbiamo aspettato quattro mesi! Questo cast è pazzesco, sono tutti portatori sani diAdoro! La mia scorsa opinione “osannava” la Ferruzzi, peccato che dopo due ore che l’ho scritta me ne sono pentita amaramente. Pazzesco come sia passata dall’essere la più amata alla più criticata in cinque minuti. Lei si è presa una sbandata per Luca,(sarà vero? Mah…) E ha deciso che anche lui era pazzo di lei ma si vergognava a dirlo perché lei è una transgender. Ma che film si è fatta? Ma poi la cattiveria con cui parlava di lui dopo il rifiuto? Ho amato Soraia la fidanzata di Luca che ha tirato in ballo anche quella gran falsa di Sara Manfuso, che a Luca diceva “si vede che scherzi” mentre ad ...