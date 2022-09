Gf Vip 7, ‘ho il terrore di Nikita’: Antonino spiega il motivo a Ginevra e a Cristina Quaranta (Di mercoledì 28 settembre 2022) Nella casa del GF Vip, i concorrenti stringono alleanze e amicizie, anche in base alle simpatie e alle prime impressioni. LEGGI ANCHE: – Gf Vip 7, Ciacci non può rinnovare la patente per colpa della sieropositività? Cosa dice agli altri coinquilini Antonino ha fatto ben capire di non apprezzare “a pelle” Nikita Pelizon, ma si tratta di una questione di sensazioni, nulla di più. D’altronde è comprensibile che escano fuori queste dinamiche ta perfetti sconosciuti “costretti” a convivere per mesi nella stessa casa, seppur molto grande. “Io c’ho il terrore di Nikita” ha spiegato Antonino, riferendosi alla modella e influencer. “Lei questo l’ha capito. Io passo di qua e la vedo là che mi guarda… Io non è che faccio finta di niente, vado in imbarazzo in queste situazioni…” ha cercato di spiegare ... Leggi su funweek (Di mercoledì 28 settembre 2022) Nella casa del GF Vip, i concorrenti stringono alleanze e amicizie, anche in base alle simpatie e alle prime impressioni. LEGGI ANCHE: – Gf Vip 7, Ciacci non può rinnovare la patente per colpa della sieropositività? Cosa dice agli altri coinquiliniha fatto ben capire di non apprezzare “a pelle” Nikita Pelizon, ma si tratta di una questione di sensazioni, nulla di più. D’altronde è comprensibile che escano fuori queste dinamiche ta perfetti sconosciuti “costretti” a convivere per mesi nella stessa casa, seppur molto grande. “Io c’ho ildi Nikita” hato, riferendosi alla modella e influencer. “Lei questo l’ha capito. Io passo di qua e la vedo là che mi guarda… Io non è che faccio finta di niente, vado in imbarazzo in queste situazioni…” ha cercato dire ...

