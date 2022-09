Gf Vip 7 | Adriana Volpe | “Capisco che avere me nella Casa e Sonia Bruganelli come opinionista sarebbe stata una bomba ma…”

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 28 settembre 2022) Splendidadella scorsa edizione del Grande Fratello Vip, quest’annoguarderà il reality show comodamente seduta dal divano, dopo aver rifiutato di partecipare nuovamenteconcorrente. Ma cosasuccesso se avesse accettato l’invito di Alfonso Signorini con? Ce lo racconta la stessa conduttrice nel corso di una lunga intervista al settimanale Chi: È una proposta che non avrei mai potuto accettare, la mia situazione familiare è cambiata rispetto al 2020, quando entrai. Oggi mia figlia può contare solo su di me, è tutto sulle mie spalle, non posso allontanarmi così a lungo.che, per le dinamiche del ...