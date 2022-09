Genova, per l’avvocata accusata di peculato ora c'è anche il tentato omicidio con vudù (Di mercoledì 28 settembre 2022) Il reato è definito “impossibile” dallo stesso codice ma serve a valutare la personalità. Questa l’insolita contestazione mossa a Barbara Raimondo, socia di un noto studio legale genovese. Nell’indagine aperta per la sparizione di un milione di euro di una anziana di cui era... Leggi su repubblica (Di mercoledì 28 settembre 2022) Il reato è definito “impossibile” dallo stesso codice ma serve a valutare la personalità. Questa l’insolita contestazione mossa a Barbara Raimondo, socia di un noto studio legale genovese. Nell’indagine aperta per la sparizione di un milione di euro di una anziana di cui era...

