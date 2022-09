Gb: intervento emergenza Bank of England, acquista titoli stato per fermare crisi (Di mercoledì 28 settembre 2022) Roma, 28 set.-(Adnkronos) - Al posto di un nuovo rialzo dei tassi - atteso dai mercati - la Bank of England ha annunciato oggi un intervento di emergenza per arginare la crisi aperta sui titoli di stato britannici, sospendendo il programma di vendita di Gilt e procedendo all'acquisto di obbligazioni a lunga scadenza. La decisione - ha spiegato la banca centrale - è stata adottata alla luce di un "rischio concreto per la stabilità finanziaria del Regno Unito" se le turbolenze nel mercato dei titoli di stato dovessero continuare. La Banca d'Inghilterra ha inoltre ammonito contro la prospettiva di un “irrigidimento delle condizioni di finanziamento e di una riduzione del flusso di credito all'economia reale”. La decisione segue le mosse ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 28 settembre 2022) Roma, 28 set.-(Adnkronos) - Al posto di un nuovo rialzo dei tassi - atteso dai mercati - laofha annunciato oggi undiper arginare laaperta suidibritannici, sospendendo il programma di vendita di Gilt e procedendo all'acquisto di obbligazioni a lunga scadenza. La decisione - ha spiegato la banca centrale - è stata adottata alla luce di un "rischio concreto per la stabilità finanziaria del Regno Unito" se le turbolenze nel mercato deididovessero continuare. La Banca d'Inghilterra ha inoltre ammonito contro la prospettiva di un “irrigidimento delle condizioni di finanziamento e di una riduzione del flusso di credito all'economia reale”. La decisione segue le mosse ...

