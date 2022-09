Gazzella Noi di Centro | “Al Tricolle siamo il primo partito dopo quelli di governo”

(Di mercoledì 28 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti“Quello ottenuto da “Noi Di” è un risultato straordinario. 3280 voti in tutta la provincia di Avellino, di cui solo ad Ariano Irpino ben 1499 voti per la Camera dei Deputati: ci portano sulad essere ildi”. Così in una nota, Guerinodi Noi di, candidato alla Camera nell’ultima tornata elettorale appena trascorsa. “La mia campagna elettorale è stata completamente incentrata su temi e contenuti. Sono pertanto contento che tanti elettori abbiano riposto nella mia formazione politica la loro fiducia. È a loro che rivolgo il mio più sentito ringraziamento confermando e rinnovando il mio impegno a tutela e garanzia delle nostre realtà. Mi rammarica ...

Noi di Centro, Mastella è l'unico che risponde al ... Gazzella, Noi di Centro: «Risultato straordinario, errore del Centrosinistra chiudere al "nuovo Ulivo"» Intervista al candidato alla Camera dei Deputati del Collegio di Avellino Guerino Gazzella per Noi di Centro, partito che corre da solo ...