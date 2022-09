Gatti muove il mercato: scambio assurdo con la rivale storica? (Di mercoledì 28 settembre 2022) Federico Gatti sta cercando in tutti i modi di diventare importante all’interno della Juve, ma è pazzesco ciò che potrebbe accadere tra poco. Tra i giocatori che sicuramente ha suscitato maggiore interesse da parte dei tifosi della Juventus in questa sessione di mercato è stato sicuramente l’arrivo di Federico Gatti, un giocatore che dal Frosinone sta già cercando fortuna in casa bianconera. LaPresseNon sono stati moltissimi casi in cui la Juventus ha deciso di puntare tutto su un ragazzo che provenisse dalla Serie B come è stato per il caso di Federico Gatti. Il difensore è stato sicuramente un colpo a sorpresa, piazzato già durante il mercato di gennaio per poter anticipare la concorrenza e lasciato maturare a Frosinone fino al termine del campionato. A questo punto lascia la testata quella di ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 28 settembre 2022) Federicosta cercando in tutti i modi di diventare importante all’interno della Juve, ma è pazzesco ciò che potrebbe accadere tra poco. Tra i giocatori che sicuramente ha suscitato maggiore interesse da parte dei tifosi della Juventus in questa sessione diè stato sicuramente l’arrivo di Federico, un giocatore che dal Frosinone sta già cercando fortuna in casa bianconera. LaPresseNon sono stati moltissimi casi in cui la Juventus ha deciso di puntare tutto su un ragazzo che provenisse dalla Serie B come è stato per il caso di Federico. Il difensore è stato sicuramente un colpo a sorpresa, piazzato già durante ildi gennaio per poter anticipare la concorrenza e lasciato maturare a Frosinone fino al termine del campionato. A questo punto lascia la testata quella di ...

