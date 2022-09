Gas e luce | nuova stangata in arrivo E la bolletta diventa mensile

(Di mercoledì 28 settembre 2022) Lasulle bollette non si ferma più. Domani nel pomeriggio, le 7,3 milioni di famiglie italiane del mercato tutelato (dunque quelle che non hanno scelto le offerte del libero mercato) saranno informate dall'Arera, l'Autorità dell'energia, di quanto saliranno i costi energetici. Inutile sperare di sfruttare i cali del metano degli ultimi giorni, in realtà annullati dal presunto sabotaggio ieri del Nord Stream che ha fatto schizzare di nuovo i costi del gas. Il conto salirà comunque e non di poco. Già alla fine dello scorso luglio il presidente Stefano Besseghini (nella foto in alto) aveva parlato un possibile incremento delle tariffe pari al 100%. Un raddoppio secco. Ora, in attesa della batosta ufficiale, si può contare sulla prima stima attendibile fatta da Nomisma energia che ha calcolato un incremento di circa il 60%. «Senza interventi del governo - ha ...

