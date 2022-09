Gas “di lusso”: da ottobre le famiglie italiane rischiano oltre 170 euro in più in bolletta (Di mercoledì 28 settembre 2022) Roma – A partire da ottobre la bolletta del gas per i clienti del mercato tutelato potrebbe aumentare fino al 120% arrivando a sfiorare, per la famiglia tipo, i 317 euro al mese secondo le stime di Facile.it. Il dato emerge dalle simulazioni realizzate dal comparatore focalizzate sul nuovo metodo di calcolo introdotto dall’Arera; a partire da ottobre il costo della componente materia prima nelle bollette del gas sarà calcolato tenendo in considerazione la media mensile dei prezzi effettivi del mercato all’ingrosso italiano (PSV) e non più le quotazioni internazionali (Ttf di Amsterdam). Una novità introdotta dall’Autorità proprio per far fronte al caro-energia. “Per capire – spiega Mario Rasimelli, managing director utilities di Facile.it – l’effettivo aumento del prezzo del gas bisognerà attendere gli inizi di ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 28 settembre 2022) Roma – A partire daladel gas per i clienti del mercato tutelato potrebbe aumentare fino al 120% arrivando a sfiorare, per la famiglia tipo, i 317al mese secondo le stime di Facile.it. Il dato emerge dalle simulazioni realizzate dal comparatore focalizzate sul nuovo metodo di calcolo introdotto dall’Arera; a partire dail costo della componente materia prima nelle bollette del gas sarà calcolato tenendo in considerazione la media mensile dei prezzi effettivi del mercato all’ingrosso italiano (PSV) e non più le quotazioni internazionali (Ttf di Amsterdam). Una novità introdotta dall’Autorità proprio per far fronte al caro-energia. “Per capire – spiega Mario Rasimelli, managing director utilities di Facile.it – l’effettivo aumento del prezzo del gas bisognerà attendere gli inizi di ...

