Gas dalla Russia, l’Italia sta accelerando verso l’indipendenza (Di mercoledì 28 settembre 2022) (Adnkronos) – Si dovranno fare sacrifici almeno per tutto il 2023. Ma l’Italia sta accelerando il suo percorso verso l’indipendenza dal gas della Russia. Mentre il Nord Stream perde il poco gas che ancora transitava, e rischia di rimanere fuori uso per i danni subiti dopo il sabotaggio di questi giorni, arrivano buone notizie sul doppio percorso che deve portare a liberarsi definitivamente dal ricatto di Mosca. E’ stato raggiunto in anticipo l’obiettivo del 90% degli stoccaggi rispetto alla scadenza di fine autunno. “Un traguardo reso possibile dall’intenso lavoro portato avanti dal governo in questi mesi, grazie anche a Snam e al supporto di Gse e Arera”, sottolinea il ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani. Un risultato che, spiega il ministro, “consente di puntare ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 28 settembre 2022) (Adnkronos) – Si dovranno fare sacrifici almeno per tutto il 2023. Mastail suo percorsodal gas della. Mentre il Nord Stream perde il poco gas che ancora transitava, e rischia di rimanere fuori uso per i danni subiti dopo il sabotaggio di questi giorni, arrivano buone notizie sul doppio percorso che deve portare a liberarsi definitivamente dal ricatto di Mosca. E’ stato raggiunto in anticipo l’obiettivo del 90% degli stoccaggi rispetto alla scadenza di fine autunno. “Un traguardo reso possibile dall’intenso lavoro portato avanti dal governo in questi mesi, grazie anche a Snam e al supporto di Gse e Arera”, sottolinea il ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani. Un risultato che, spiega il ministro, “consente di puntare ...

