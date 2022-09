fisco24_info : Gas, Cingolani: 'Italia oggi raggiunge 90% stoccaggi': (Adnkronos) - 'Puntiamo a obiettivo ancora più ambizioso, vo… - Francesco_Rizz_ : RT @marcodifonzo: Gas, Cingolani: Italia oggi raggiunge il 90% degli stoccaggi - fisco24_info : Gas: Cingolani, raggiunto in anticipo obiettivo 90%: Grazie a lavoro governo, Snam e supporto Gse e Arera - marcoregni : RT @marcodifonzo: Gas, Cingolani: Italia oggi raggiunge il 90% degli stoccaggi - scuccimatte : RT @marcodifonzo: Gas, Cingolani: Italia oggi raggiunge il 90% degli stoccaggi -

Agenzia ANSA

L'Italia raggiunge oggi l'obiettivo del 90% degli stoccaggi diin anticipo rispetto alla scadenza di fine autunno. Lo rende noto il ministero della Transizione ... Roberto. "Tale risultato ..., subito dopo le elezioni il decreto per ilcalmierato alle imprese L'annuncio del ministro della Transizione ecologica, che aggiunge: sugli stoccaggi andiamo avanti. "In questo momento ... Gas: Cingolani, raggiunto in anticipo obiettivo 90% Il nostro Paese, assieme ad altri 14 Stati membri dell’Ue, ha inviato una lettera alla commissaria europea all ...(ANSA) - ROMA, 28 SET - L'Italia raggiunge oggi l'obiettivo del 90% degli stoccaggi di gas in anticipo rispetto alla scadenza ... al supporto di Gse e Arera" sottolinea il ministro, Roberto Cingolani.