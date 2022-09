Fratelli d’Italia in Liguria vuole che ci siano sportelli ProVita in tutti gli ospedali in cui si pratica l’aborto (Di mercoledì 28 settembre 2022) La proposta di legge è stata depositata in Regione e ora passerà al vaglio della Commissione Salute che deciderà se, come e quando far partire l’iter di approvazione. All’indomani dell’astensione sul voto sull’ordine del giorno che impegna la Giunta Toti a garantire il pieno diritto all’interruzione volontaria di gravidanza nella Regione, si viene a sapere che Fratelli d’Italia Liguria ha presentato una sua pdl in cui si fa riferimento alle organizzazioni anti-abortiste. La rappresentanza del partito di Giorgia Meloni al Palazzo della Navigazione generale italiana, vuole che ogni ospedale lasci uno spazio-sportello alle associazioni ProVita. Fratelli d’Italia Liguria vuole i ProVita negli ospedali che ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 28 settembre 2022) La proposta di legge è stata depositata in Regione e ora passerà al vaglio della Commissione Salute che deciderà se, come e quando far partire l’iter di approvazione. All’indomani dell’astensione sul voto sull’ordine del giorno che impegna la Giunta Toti a garantire il pieno diritto all’interruzione volontaria di gravidanza nella Regione, si viene a sapere cheha presentato una sua pdl in cui si fa riferimento alle organizzazioni anti-abortiste. La rappresentanza del partito di Giorgia Meloni al Palazzo della Navigazione generale italiana,che ogni ospedale lasci uno spazio-sportello alle associazioninegliche ...

