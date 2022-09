Francia, calcio femminile, aggredita Kheira Hamraoui: la situazione (Di mercoledì 28 settembre 2022) Vecchi rancori. Una storia che, purtroppo, ha visto una semplice rivalità sportiva, sfociare in crimini e violenza. Già, perché sembra che Aminata Diallo, calciatrice transalpina di anni 27, sia stata accusata insieme ad altre quattro persone per violenza aggravata ed associazione a delinquere, e, come riporta Le Parisien, sarebbe sospettata di essere la mandante dell’aggressione occorsa ai danni della sua ex compagna di squadra al PSG Kheira Hamraoui. Il motivo scatenante del folle gesto, sarebbe proprio la rivalità sportiva condivisa dalle due giocatrici. La Diallo sarebbe ora finita sotto la custodia cautelare della Polizia. Kheira Hamraoui Aggressione Una delle prove che porterebbe alla colpevolezza della Diallo, come riportato da Le Parisien, sarebbe ciò che il presunto aggressore di ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 28 settembre 2022) Vecchi rancori. Una storia che, purtroppo, ha visto una semplice rivalità sportiva, sfociare in crimini e violenza. Già, perché sembra che Aminata Diallo, calciatrice transalpina di anni 27, sia stata accusata insieme ad altre quattro persone per violenza aggravata ed associazione a delinquere, e, come riporta Le Parisien, sarebbe sospettata di essere la mandante dell’aggressione occorsa ai danni della sua ex compagna di squadra al PSG. Il motivo scatenante del folle gesto, sarebbe proprio la rivalità sportiva condivisa dalle due giocatrici. La Diallo sarebbe ora finita sotto la custodia cautelare della Polizia.Aggressione Una delle prove che porterebbe alla colpevolezza della Diallo, come riportato da Le Parisien, sarebbe ciò che il presunto aggressore di ...

GIGGIONAPOLI : Vergognosa prestazione della Francia U18 contro la Polonia in finale di un torneo ! Accade di tutto in 20' , 4 espu… - 83napolano : RT @CeotechI: Google sbaglia e svela la finale della Coppa del Mondo 2022 #Brasile #Calcio #CoppaDelMondo2022 #Curiosità #Errore #Francia #… - sportli26181512 : I giocatori più preziosi mai convocati in nazionale: c'è anche Kalulu: Vanta più di trenta presenze nelle selezioni… - ZonaBianconeri : RT @JuventusUn: #Juventus, il regalo per #Allegri: dalla #Francia arriva il colpo a sorpresa! I DETTAGLI? - JuventusUn : #Juventus, il regalo per #Allegri: dalla #Francia arriva il colpo a sorpresa! I DETTAGLI?… -