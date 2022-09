Francesco Facchinetti contro i vip “anti Meloni”: “Siete ridicoli” (Di mercoledì 28 settembre 2022) Social, Francesco Facchinetti contro vip anti Meloni su Instagram – In un video Francesco Facchinetti si è sentito di picchiar duro contro quei personaggi del mondo dello spettacolo che, per andare contro Giorgia Meloni, che si è aggiudicata le elezioni politiche 2022, si sono, a detta sua, «coperti di ridicolo». Parole durissime quelle dell’imprenditore: «Al posto di essere inca*zati con la destra, incaz*atevi con il Pd, un partito inutile». Leggi anche l’articolo —> Giorgia Meloni, il dolce messaggio della figlia dopo la vittoria Da Elodie a Loredana Bertè, passando per i Maneskin Francesco Facchinetti le canta ai vip che all’indomani del risultato ... Leggi su tvzap (Di mercoledì 28 settembre 2022) Social,vipsu Instagram – In un videosi è sentito di picchiar duroquei personaggi del mondo dello spettacolo che, per andareGiorgia, che si è aggiudicata le elezioni politiche 2022, si sono, a detta sua, «coperti di ridicolo». Parole durissime quelle dell’imprenditore: «Al posto di essere inca*zati con la destra, incaz*atevi con il Pd, un partito inutile». Leggi anche l’articolo —> Giorgia, il dolce messaggio della figlia dopo la vittoria Da Elodie a Loredana Bertè, passando per i Maneskinle canta ai vip che all’indomani del risultato ...

