Foto nude su OnlyFans, 3 anni di carcere alla modella birmana (Di mercoledì 28 settembre 2022) Roma, 28 set – Una donna del Myanmar è stata incarcerata per sei anni dal tribunale militare birmano per aver pubblicato Foto sul sito di abbonamento per adulti OnlyFans. Le autorità militari sostengono che Nang Mwe San, questo il nome della sexy modella birmana, è accusata di "danneggiare la cultura e la dignità" della nazione. In precedenza la donna aveva anche preso parte a proteste contro il regime dittatoriale, protagonista del colpo di stato del 2021. Ad oggi, Nang Mwe San è la prima persona in Myanmar incarcerata a causa di OnlyFans. La modella birmana di OnlyFans Ad agosto era stata arrestata anche un'altra modella birmana che aveva postato le Foto della sua ...

