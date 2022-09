Formia. “Non puoi parcheggiare nel posto disabili”, picchia l’anziano e gli ‘distrugge’ la macchina: ma si era sbagliato (Di mercoledì 28 settembre 2022) Un eccesso di zelo ed uno smodato senso civico. Ci sarebbe questo alla base di un’aggressione avvenuta ai danni di un’anziano all’interno di un centro commerciale laziale nei giorni scorsi. Protagonista un giovane che se l’è presa con l’uomo convinto che avesse parcheggiato sul posto riservato alle persone con disabilità senza averne titolo. Peccato che però abbia preso un abbaglio colossale. Anziano aggredita al centro commerciale Itaca I fatti sono accaduti a Formia, presso il centro commerciale “Itaca” qualche settimana fa. Ma cos’è successo nello specifico? Secondo una versione il ragazzo, classe 1993, avrebbe aggredito l’anziano convinto che avesse posteggiato irregolarmente la sua auto nello stallo riservato alle persone con disabilità. Ma non era così. Sì perché l’uomo, di 79 anni e residente ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 28 settembre 2022) Un eccesso di zelo ed uno smodato senso civico. Ci sarebbe questo alla base di un’aggressione avvenuta ai danni di un’anziano all’interno di un centro commerciale laziale nei giorni scorsi. Protagonista un giovane che se l’è presa con l’uomo convinto che avesse parcheggiato sulriservato alle persone contà senza averne titolo. Peccato che però abbia preso un abbaglio colossale. Anziano aggredita al centro commerciale Itaca I fatti sono accaduti a, presso il centro commerciale “Itaca” qualche settimana fa. Ma cos’è successo nello specifico? Secondo una versione il ragazzo, classe 1993, avrebbe aggreditoconvinto che avesse posteggiato irregolarmente la sua auto nello stallo riservato alle persone contà. Ma non era così. Sì perché l’uomo, di 79 anni e residente ...

