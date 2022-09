Foggia, petardo esploso nel giardino della casa dell’ex tecnico Boscaglia (Di mercoledì 28 settembre 2022) E’ stato fatto esplodere, nella notte scorsa, un petardo nel giardino dell’abitazione dell’ex tecnico del Foggia, Roberto Boscaglia. L’esplosione, come riportato dalla Gazzetta di Mezzogiorno, non ha provocato feriti, e ha danneggiato solamente una finestra dell’appartamento. I Carabinieri stanno indagando utilizzando le immagini di videosorveglianza. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 28 settembre 2022) E’ stato fatto esplodere, nella notte scorsa, unneldell’abitazionedel, Roberto. L’esplosione, come riportato dalla Gazzetta di Mezzogiorno, non ha provocato feriti, e ha danneggiato solamente una finestra dell’appartamento. I Carabinieri stanno indagando utilizzando le immagini di videosorveglianza. SportFace.

