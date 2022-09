Finocchio | le proprietà benefiche e le migliori ricette per la nostra tavola

Leggi su webmagazine24

(Di mercoledì 28 settembre 2022)o per meglio dire (Foeniculum volgare) , conosciuto come pianta di erbe proveniente dalla famiglia delle Ombrellifere è una radice mediterranea dalle incredibili. Diffuso in tutto il mondo e molto usato soprattutto nelle aree asiatiche, si distingue per due tipi di coltivazioni: quella coltivata e quella selvatica. La prima è trattata in L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Ledell’aglio: un ottimo alleato per la prevenzione dei tumori Carne : leanti-spreco e i consigli per conservarla al meglio Food craving: gli alimenti giusti contro la fame mentale Pasta con pesto alla trapanese: i sapori di Sicilia per l’estate Pizza e Birra: ...