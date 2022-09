Filorussi, dopo referendum passiamo a nuova fase battaglia (Di mercoledì 28 settembre 2022) "Ora passiamo a una nuova fase di combattimenti come parte della Federazione Russa": lo ha dichiarato il capo della sedicente repubblica di Donetsk, Denis Pushilin, secondo quanto riporta Tass, dopo ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 28 settembre 2022) "Oraa unadi combattimenti come parte della Federazione Russa": lo ha dichiarato il capo della sedicente repubblica di Donetsk, Denis Pushilin, secondo quanto riporta Tass,...

Emanuel38133305 : RT @Autogrillocryp: Oh oh ohhhh... Noto una certa arrabbiatura, piuttosto diffusa e profonda, tra i molti account filorussi dopo le recen… - MadameCrypt0s : RT @Autogrillocryp: Oh oh ohhhh... Noto una certa arrabbiatura, piuttosto diffusa e profonda, tra i molti account filorussi dopo le recen… - Autogrillocryp : Oh oh ohhhh... Noto una certa arrabbiatura, piuttosto diffusa e profonda, tra i molti account filorussi dopo le r… - KaiserPep7 : Dopo aver letto il tweet di #Meloni rivolto a Zalensky e le parole odierna di Mario Draghi riecheggiano nell’etere… - PanPicchio : @CostolaDiAdamo @LaBombetta76 @dur_matt Guardiamo i risultati elettorali. Hanno vinto i partiti provax e atlantisti… -