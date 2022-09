FIGC | l’appello al Governo del presidente Gravina | cosa deve fare l’Italia per ospitare Euro 2032

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 28 settembre 2022) Fa ancora male. Un segno indelebile, un vero e proprio ”tatuaggio” scolpito sulla pelle, una serata che sa ancora di amarezza e delusione, e che ha inevitabilmente segnato la Nazionale Italiana. La mancata qualificazione ai Mondiali in Qatar 2022 è una ferita ancora da rimarginare, come dimostrano anche le parole deldellaGabrieleche, ospite al Social Football Summit di Roma, ha affrontato l’argomento così: “La ferita è ancora viva, una ferita che diventa particolarmente lacerante vista la mancata opportunità per i giovani di vivere un evento come i Mondiali. Quando si verificano eventi così negativi è normale che si vacilli un pò, ma l’importante è rimanere lucidi e continuare a lavorare. Va dimostrata coerenza e rispetto per coloro che hanno dato un grande messaggio al Paese intero. Nel calcio si ...