Figc, Gravina: “Bolchi importante punto di riferimento per il calcio italiano” (Di mercoledì 28 settembre 2022) Bolchi ha vestito le maglie di Inter, Verona, Atalanta, Torino e Pro Patria e collezionato quattro presenze con la maglia della Nazionale. Da allenatore, quattro promozioni in Serie A con Bari, Cesena, Lecce e Reggina Leggi su itasportpress (Di mercoledì 28 settembre 2022)ha vestito le maglie di Inter, Verona, Atalanta, Torino e Pro Patria e collezionato quattro presenze con la maglia della Nazionale. Da allenatore, quattro promozioni in Serie A con Bari, Cesena, Lecce e Reggina

SF_Summit : Il Presidente della FIGC Gabriele Gravina al #SFS22 intervistato da Luca Marchetti - _franciccio : Diciamolo tutti insieme vediamo come suona: JUVE SALERNITANA EPISODIO STRUMENTALIZZATO Quanto imbarazzo @FIGC #Gravina - michelep33 : E continuano #Rocchi e #Gravina a prenderci per il culo, giustificando un errore multiplo per il gol annullato a Mi… - giusyoni : RT @CalcioFinanza: Il presidente della FIGC #Gravina: «Chiedo sostegno per gli Europei del 2032» - AlbOr_EsSence : Gravina: «Juve Salernitana non meritava tutta questa enfasi» -